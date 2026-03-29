Shopping auch am Sonntag: Geschäfte öffnen in Hamburg

Es ist mal wieder soweit: Es ist verkaufsoffener Sonntag, Sie dürfen auch heute Geld ausgeben. Viele Geschäfte haben am 29. März geöffnet. Außerdem finden einige Kulturveranstaltungen statt.

Am Sonntag werden die Geschäfte in Hamburg geöffnet sein – und es gibt begleitend dazu zahlreiche Veranstaltungen. Das Motto lautet „Integration und Inklusion“, wie das City Management Hamburg mitteilte. Angekündigt sind Musik, Mitmachaktionen wie ein Rollstuhl-Parcours und gastronomische Stände. Auch das Bewerbungskonzept der Hansestadt für die Paralympics soll vorgestellt werden.

Verkaufsoffener Sonntag: City-Managerin lobt vielfältiges Programm

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr ein besonders vielfältiges Programm mit zahlreichen neuen Partnerschaften präsentieren zu können“, sagte City-Managerin Mimi Sewalski. Die Läden werden den Angaben zufolge von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.

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Alle großen Einkaufszentren – die Europa Passage, die Hamburger Meile, das Billstedt Center, das Alstertaleinkaufszentrum und viele weitere – haben geöffnet. In Harburg soll es bei der Veranstaltung „Harburg hat Platz für Vielfalt“ für Kinder eine Hüpfburg und Glitzertattoos geben. In den Harburg Arcaden findet im Habibi-Atelier eine Ausstellung gegen Rassismus statt.

Basteln und Tanzauftritte in Wandsbek

In der Neustadt veranstaltet Pure Soul Records ein „in the park – music meeting“. Dort heißt es: Musik hören, sich unterhalten, tanzen. Ab 15 Uhr geht es los beim Teehaus Große Wallanlagen in Planten un Blomen.

Für Kinder und Familien gibt es in Altona das Stadtteilfest „Altona blüht auf“. Von 13 bis 18 Uhr gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen: Kinder-Disco, ein Karussell oder Basteln. Auch einen Flohmarkt wird es an der Neuen Großen Bergstraße auf Höhe des IKEA Altona geben.

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In Wandsbek hat das QUARREE ebenfalls Aktionen für Groß und Klein geplant. Es gibt Osterbasteln für die Kinder, kostenloses Blutdruckmessen für alle Interessierten oder den Auftritt der ukrainischen Frauentanzgruppe „Kallina“ und „Poliska Polka“. Außerdem können sich Eltern in verschiedenen Muttersprachen bei Anliegen und Fragen beraten lassen.

Für den Rest des Jahres sind noch zwei weitere verkaufsoffene Sonntage angekündigt. Am 27. September zum Thema „Kinder, Jugend und Familie“ und am 8. November zum Thema „Kultur“. (dpa/mp)