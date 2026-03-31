Shoppen und Essen: Neues Outlet-Café hat in Hamburg eröffnet

Durch Regale mit Tischsets, Stoffservietten und Kissenbezügen stöbern, dazu gibt es Kuchen und Kaffee. Das neue Outlet-Café „Danishville“ hat in Hamburg eröffnet – was vor allem Skandinavien-Fans freuen dürfte. Die MOPO hat mit der Inhaberin über das Konzept gesprochen.

Sie backt hier alles selbst: Marianne Kierstein Jacobsen (57) kredenzt in ihrem Café „Danishville“ dänisches Gebäck – nach alten Familienrezepten. So wie den Rührkuchen „Drømmekage“ mit viel Vanille und Butter-Kokos-Schicht oder den Hefekuchen „Brunsviger“ mit einer Füllung aus Zucker-Butter-Masse. Ihre „Snurrer“, Knoten-Gebäcke mit Kardamom, bestellen einige Gäste sogar schon vor. Dabei hat die gebürtige Dänin ihr Café in der Poppenbütteler Hauptstraße 14 (Poppenbüttel) erst vor Kurzem eröffnet.

„Danishville“: Dänisches Outlet-Café in Hamburg eröffnet

Nur zwölf Sitzplätze hat das kleine Café. Danishville Nur zwölf Sitzplätze hat das kleine Café.

Die Idee des „Danishville“: Die Gäste können hier „hyggelig“ sitzen und essen. Und danach oder davor im Outlet-Bereich stöbern. Hier verkauft Jacobsen Textilien wie Tischläufer, Geschirrtücher, Kissenbezüge und Schürzen in skandinavischem Design. „Ich habe alles selbst entworfen“, sagt sie.

Früher hatte die 57-Jährige einen Großhandel, musste ihn aber aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. „Ich hatte noch sehr viele Wohntextilien auf Lager. Die verkaufe ich nun hier vergünstigt.“

Das „Danishville“ hat in Poppenbüttel eröffnet. Danishville Das „Danishville“ hat in Poppenbüttel eröffnet.

Und das Konzept kommt an: „Die Gäste haben das ,Danishville’ extrem gut angenommen. Viele sagen, dass sowas in der Gegend gefehlt hat“, so Jacobsen. 2,50 Euro kostet hier ein Espresso, 4 Euro ein Cappuccino. Kuchen und Torte gibt es ab 4,50 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: „Gutes Essen ohne Schnickschnack“: Hamburger Gastro-Paar startet neu durch

Und wenn das Lager leer ist? „Dann erweitern wir wahrscheinlich den Cafébereich und der Verkauf fällt weg. Mal schauen“, sagt Jacobsen. „Aber bis das passiert, wird es noch dauern.“