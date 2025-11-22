Villen gleich neben Kleingärten, Wanderwege unweit von Geschäftsstraßen – Alsterdorf vereint Gegensätze auf ansprechende Art und hat sich trotz Stadtnähe eine dörfliche Atmosphäre bewahrt. Ob ein Spaziergang auf dem Alsterwanderweg oder ein Shopping- und Einkehrbummel an der Alsterdorfer Straße - hier geht es entspannt zu. Wer trotzdem ein bisschen mehr Aufregung möchte, geht auf (virtuelle) Verbrecherjagd im Polizeimuseum.





