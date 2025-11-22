mopo plus logo
Das Sommerhaus

So schön bunt: Im „Sommerhaus“ bei Petra Dobrosmissloff gibt es neben Einrichtungsgegenständen und Geschenken auch Weihnachtsdekoration. Foto: Anke Geffers

  • Alsterdorf

Shoppen, spazierengehen, parken: ganz entspannt in diesem Stadtteil

Villen gleich neben Kleingärten, Wanderwege unweit von Geschäftsstraßen – Alsterdorf vereint Gegensätze auf ansprechende Art und hat sich trotz Stadtnähe eine dörfliche Atmosphäre bewahrt. Ob ein Spaziergang auf dem Alsterwanderweg oder ein Shopping- und Einkehrbummel an der Alsterdorfer Straße - hier geht es entspannt zu. Wer trotzdem ein bisschen mehr Aufregung möchte, geht auf (virtuelle) Verbrecherjagd im Polizeimuseum.


