Die urige Kneipe ist in eine existenzielle Schieflage geraten. Ein Stammgast versucht zu helfen.

Lindsay Bennet steht vor dem Irish Pub „Shamrock“ in der Glashüttenstraße in Hamburg. Florian Quandt

Seit 44 Jahren bezeichnen zahlreiche Hamburger das „Shamrock“ im Karoviertel als ihr „zweites Wohnzimmer“. Dem harten Fan-Kern konnten der Umzug von der Feld- in die Glashüttenstraße und die zwischenzeitliche Schließung während der Corona-Pandemie nichts anhaben. Doch nun ist der wohl älteste authentische Irish Pub Hamburgs in eine existenzbedrohende finanzielle Schieflage geraten. Ein Stammgast will ein Ende der Kneipe nicht akzeptieren – und hat eine Rettungsaktion gestartet.

Mit „Too cozy to close“ hat Stammgast Simon-Dominik „Otti“ Otte sein Crowdfunding für das „Shamrock“ im Karoviertel überschrieben. Die MOPO trifft den Lehrer in seinem „zweiten Wohnzimmer“ an – mit einem Kaltgetränk am Tresen des Pubs. „Hier kannst du immer mit jemandem ins Gespräch kommen und wirst nie blöd angemacht“, sagt er über seine Stammkneipe. „Die Atmosphäre ist unglaublich familiär.“

Rettungsaktion fürs Shamrock: Für 100 Euro auf die „Wall of Fame“

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Der Verlust dieses Ortes würde einen großen Riss in seinem Leben bedeuten, sagt Otte. Doch gerade sieht die Situation für den Laden gar nicht rosig aus: „Ich habe Fehler gemacht“, sagte Lindsay Bennett, Wirtin des Shamrock, dem „Abendblatt“. Konkret habe sie falsch gewirtschaftet, dadurch seien Schulden entstanden. Alleine könne sie den Pub nicht mehr aus dieser Lage befreien.

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Auf der Plattform Startnext hat Stammgast Otte innerhalb von zwei Wochen bereits 71 Prozent der 11.125 Euro gesammelt, die bis zum 16. August zusammenkommen müssen. Erreichen die Retter diesen Betrag nicht, geht das gesamte Geld an die Spender zurück. Wer das möchte, bekommt für seine Spende auch eine Gegenleistung, etwa Merch oder eine Spielleiter-Position beim donnerstäglichen Pub-Quiz. Für 100 Euro ist ein Platz an der „Wall of Fame“ des „Shamrock“ zu haben.

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Die meisten wollen keine Belohnung, sagt Otte. Die Rettung ihrer Lieblingskneipe ist ihnen Belohnung genug. Über Social Media hätten er, viele seiner Freunde und auch Jackson Irvine, Kapitän des FC St. Pauli, auf die missliche Lage aufmerksam gemacht.

Das „Shamrock“ ist übrigens nicht nur als ältester Pub Hamburgs und für sein Bier bekannt, sondern auch über den Neffen seines mittlerweile verstorbenen Gründers Mick Gillen: Das ist nämlich „Game of Thrones“-Schauspieler Aidan Gillen.