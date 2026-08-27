Am frühen Mittwochmorgen wurde eine Frau in ihrer Wohnung in Hamburg-Wandsbek bedrängt und sexuell missbraucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Mittwochmorgen, um 4.17 Uhr, kam es im Stadtteil Wandsbek zu einem sexuellen Übergriff. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bis jetzt ist nur bekannt, dass ein unbekannter Mann in die Wohnung einer Frau eindrang, sie bedrängte und sexuelle Handlungen an ihr vornahm. Danach flüchtete der maskierte Täter in eine unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte kein Tatverdächtiger festgestellt werden. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Sexualstraftaten laufen.

Anzeige

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können oder Beobachtungen gemacht haben, sollen sich beim Hinweistelefon unter (040) 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle melden. (mp)