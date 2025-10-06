18-Jährige vor Nachtclub von drei Männern überfallen: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Samstag ist eine 18-Jährige in St. Georg Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden. Die Polizei sucht nach drei Männern, die die junge Frau vor einem Club am Holzdamm attackiert haben sollen.

Die 18-Jährige stand gegen 0.30 Uhr vor dem Club, als sie von drei Männern angesprochen wurde. Kurz darauf griffen die Unbekannten sie laut Polizei unvermittelt an und berührten sie in mutmaßlich sexueller Absicht.

St. Georg: Opfer flüchtete in Richtung Hauptbahnhof

Der Teenager wehrte sich gegen die Männer und konnte in Richtung Hauptbahnhof fliehen. Dort wandte die 18-Jährige sich an die Besatzung eines Rettungswagens, die sich um sie kümmerte.

Die drei Tatverdächtigen wurden laut Polizei wie folgt beschrieben: dunkle Kleidung, Bärte, „südländisches Erscheinungsbild“. Weitere Details zu ihrem Aussehen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zum Samstag im Bereich Holzdamm oder Hauptbahnhof verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 bei der Polizei zu melden. (apa)