Erst gegrapscht, dann entblößt: Sexuelle Belästigung im Bahnhof Altona

Sexuelle Belästigung im Bahnhof Altona: Ein 32 Jahre alter Mann soll am Montagvormittag eine Mitarbeiterin eines Supermarkts begrapscht und anschließend exhibitionistische Handlungen begangen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei griff der Mann der 41-jährigen Angestellten beim Einräumen der Waren an das Gesäß. Kurz darauf entblößte er sein Geschlechtsteil, manipulierte daran – in Sichtweite der Frau – und machte anzügliche Bemerkungen. Im Anschluss nahm er eine Flasche Wodka-Likör aus dem Regal, trank daraus und stellte sie wieder zurück.

Sexuelle Belästigung: Mann in Altona festgenommen

Die Mitarbeiterin alarmierte aufgrund der sexuellen Belästigung daraufhin die Bundespolizei. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen wenig später auf dem Bahnsteig von Gleis 1 an und nahmen ihn vorläufig fest. Weil er ankündigte, sich der Kontrolle zu widersetzen, legten die Beamten ihm Handfesseln an. Anschließend bringen sie ihn zur Wache in Altona, so schildert es die Polizei.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Nahkampfprofi gibt Tipps: Das schreckt Täter ab

Zunächst wurde der 32-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren – unter anderem wegen sexueller Belästigung und exhibitionistischer Handlungen. (mp)