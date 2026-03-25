Mehr Sicherheit auf dem Kiez: Hilft ein „Awareness-Container“?

Bis zu 50.000 Menschen tummeln sich jedes Wochenende auf Hamburgs Partymeile rund um die Reeperbahn – doch nicht alle fühlen sich sicher. Das zeigte auch ein Pilotprojekt des Clubkombinats Hamburg. Die Linksfraktion in der Bürgerschaft hat daher eine bestimmte Forderung.

Awareness-Teams, Anlaufstellen für Betroffene, Aufklärung: Von Juni bis September 2025 hatte das Clubkombinat Hamburg in seinem Projekt „WTF – What the Fear“ eine ganze Liste an Maßnahmen vorgelegt, die helfen sollen, dass sich Menschen auf St. Pauli nachts wohler fühlen. Die Linksfraktion der Hamburgischen Bürgerschaft möchte, dass dieses Projekt auch 2026 weitergeführt wird.

Linke fordert Fortführung des Projekts vom Clubkombinat

„Hamburgs Nachtleben ist ein zentraler Teil unserer Kultur – es sollte für Vielfalt, Begegnung und Freiheit stehen, doch viele Besuchende verbinden mit dem Aufenthalt auf dem Kiez ein Gefühl der Unsicherheit und erleben Übergriffe“, erklärt Marie Kleinert, kulturpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Es brauche daher Strukturen, die Sicherheit und Respekt nicht als Kontrolle, sondern als Teil des gemeinsamen Feierns denken, so Kleinerts Forderung.

Projekt für mehr Sicherheit auf der Reeperbahn

Ein zentrales Element des „WTF“-Projekts war ein gläserner „Awareness-Container“ am Spielbudenplatz. Dort fanden den Angaben des Clubkombinats zufolge 183 Gespräche statt – ein Zeichen für den Bedarf an niedrigschwelligen Anlaufstellen auf der Reeperbahn abseits der Polizei, so der Verein.

Zudem gab es eine digitale Meldestelle, bei der 58 Meldungen eingingen. Rund 40 Prozent der Meldungen betrafen den Angaben zufolge sexualisierte Grenzüberschreitungen, 32 Prozent sexualisierte körperliche Gewalt. Mehr als 70 Prozent der Teilnehmenden waren weiblich, rund 23 Prozent divers.

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„Hier geht es einerseits um den Schutz Einzelner, und andererseits um die Gestaltung eines sicheren, solidarischen Nachtlebens auf Hamburgs bekanntester Partymeile“, so Kleinert. Die Linksfraktion forderte daher in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch, das Projekt auch 2026 fortzuführen und weiterzuentwickeln. Dafür hat die Fraktion einen entsprechenden Antrag vorgelegt. (mp)