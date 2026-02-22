Nach Jahrzehnten des gemeinsamen Lebens noch Lust aufeinander verspüren, geht das? Mit all den unerquicklichen Veränderungen, die der Körper uns beschert, und mit dem Groll, der sich vielleicht seit Jahren aufgestaut hat? Und: Sex im Alter, gehört sich das überhaupt? Die Ottensener Gynäkologin und Sexualtherapeutin Dr. Elke Franzki (76) räumt in ihrem Buch „Liebe, Sex & Zärtlichkeit“ mit alten Mythen auf. Mit der MOPO spricht sie darüber, warum guter Sex nicht spontan sein muss, welche zwei Fragen Paaren aus der Lustlosigkeit helfen – und warum Sex der Anmeldung im Fitnessstudio ähnelt.







