Eine Seniorin sitzt nichtsahnend auf einer Bank, als sie plötzlich angesprochen wird – dann geht alles ganz schnell.

Die Seniorin saß auf einer Bank an der Kieler Straße, als sie überfallen wurde. Screenshot Google Maps

Erst verwickelte er sie in ein Gespräch, dann riss er ihr plötzlich die Kette vom Hals: Ein 41-Jähriger soll für mindestens eine Raubtat an einer Seniorin verantwortlich sein.

Er sprach Mitte Juli eine 70-Jährige an, die auf einer Bank an der Kieler Straße saß, verwickelte sie in ein Gespräch – plötzlich riss er ihr die Kette vom Hals, sprang auf sein Fahrrad und verschwand.

Der Kripo gelang es – wie, das verraten die Beamten nicht – an ein Bild des Tatverdächtigen zu kommen. Am Montag erkannten Zivilfahnder den Mann am Bahnhof Langenfelde deswegen wieder und nahmen ihn fest.

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Räuber in U-Haft: Ist es ein Serientäter?

Der Verdacht besteht, dass der dreiste Überfall nicht die einzige Tat des Mannes sein könnte, die Ermittlungen dauern an. Unter anderem werden Beweisstücke ausgewertet, die bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes sichergestellt wurden.

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Sicher ist jedenfalls, dass weitere Taten nicht auf das Konto des Mannes aus Bosnien-Herzegowina gehen können: Er sitzt nach der Entscheidung eines Richters in Untersuchungshaft. (mp)