Seniorin ausgeraubt – DNA-Spuren überführen brutalen Teenager

Sein Opfer war eine 71-Jährige: Vergangenes Jahr schlug ein 15-Jähriger in Lohbrügge mehrmals auf eine Seniorin ein und entriss ihr dann die Handtasche. Das Bergedorfer Raubdezernat hat nun den Tatverdächtigen ausfindig gemacht – in einem Gefängnis.

Im Juni vergangenen Jahres hatte ein 15-Jähriger im Stadtteil Lohbrügge eine Seniorin brutal ausgeraubt. Die 71-Jährige war gerade auf dem Weg von einer Bushaltestelle nach Hause, als sich der Täter von hinten näherte und an ihrer Handtasche riss. Die Frau stürzte daraufhin. Anstatt von ihr abzulassen, schlug der Täter auf die am Boden liegende Seniorin ein, entriss ihr die Handtasche und flüchtete damit. Die damals 71-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die vor Ort behandelt wurden.

Polizei findet brutalen Teenager im Knast

Umgehend leitete die Polizei eine Fahndung nach dem Handtaschenräuber ein – ohne Erfolg. Anschließend übernahm das LKA die Suche. Mithilfe von gesicherten DNA-Spuren konnten sie den Teenager an einem überraschenden Ort ausfindig machen: Der nun bereits 16-Jährige mazedonischer Herkunft saß bereits wegen eines anderen Vergehens in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des LKA und der Staatsanwaltschaft dauern an. (lvf)