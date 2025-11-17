Senior aus Hamburg vermisst – er braucht dringend Hilfe

Vermisster Senior in Hamburg: Die Polizei sucht nach dem 85-jährigen Wolfgang Walter Fischer aus Wellingsbüttel.

Der demenzkranke Senior verließ in der Nacht seine Pflegeeinrichtung und ist seitdem spurlos verschwunden. Trotz sofortiger Suche fehlt von ihm noch jede Spur. Deshalb fahndet die Polizei Hamburg nun öffentlich mit einem Foto nach dem Vermissten.

Wolfgang Walter Fischer ist etwa 85 Jahre alt, rund 170 cm groß, hat blaue Augen, graue Haare und einen grauen Vollbart. Seine Körperhaltung ist gekrümmt. Zuletzt trug er einen grauen Pullover, blaue Jeans, schwarz-blaue Schuhe und eine schwarze Winterjacke.

Das Landeskriminalamt Wandsbek ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich unter 040-4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei jeder Polizeidienststelle melden. Bei aktuellen Sichtungen sollen Zeugen sofort den Notruf 110 wählen. (mp)