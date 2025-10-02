Senatoren starten Schul-Kooperation mit Medienhäusern

Wie lernen Kinder und Jugendliche, Fake News von Fakten zu unterscheiden? Um diese und andere Fragen ging es am Donnerstag im Hamburger Rathaus – und die MOPO war mittendrin: Geschäftsführer Arist von Harpe nahm gemeinsam mit rund 20 Vertreterinnen und Vertretern anderer Hamburger Medienhäuser am Auftakttreffen mit Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD) sowie Kultur- und Mediensenator Carsten Brosda (SPD) teil.

Denn klar ist: Die Informationswelt für Schüler ist komplizierter denn je. Neben klassischen Medien stehen algorithmisch gesteuerte Feeds und Falschinformationen im Netz. Auch Künstliche Intelligenz sorgt für neue Herausforderungen.

In Hamburg gibt es bereits zahlreiche Initiativen, die Jugendlichen helfen sollen, kritisch mit Nachrichten umzugehen. Nun will der Senat die Angebote besser vernetzen und Schulen gezielt mit Medienpartnern zusammenbringen.

Bildungssenatorin Bekeris lobt gemeinsames Handeln

„Ich bin überzeugt, dass der heutige Austausch ein gelungener Auftakt ist. Heute geben wir einen wichtigen Impuls, um das Thema Nachrichten- und Informationskompetenz weiter in die Stadtgesellschaft zu transportieren. Wir zeigen, welche neuen Möglichkeiten sich durch gemeinsames Handeln ergeben“, sagt Hamburgs Bildungssenatorin Ksenija Bekeris (SPD).

Carsten Brosda (SPD) betonte: „Demokratie lebt davon, dass Bürgerinnen und Bürger Nachrichten verstehen und einordnen können. Hamburg als führender Medienstandort setzt sich dafür ein, dass Kinder und Jugendliche lernen, Desinformation zu erkennen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Plötzlich und ohne Ankündigung: Hamburg verhängt Verbot zum Schutz von Igel und Co.

Zu den Teilnehmern des ersten „Round Tables“ gehörten neben der MOPO unter anderem auch der NDR, RTL Nord, das Abendblatt, der Spiegel, die Zeit, die Bauer Media Group, die dpa und die Hamburg Media School. (mp)