Senat verschenkt 250 Interrail-Tickets – so können junge Hamburger gewinnen

Im September können sich alle Hamburger:innen zwischen 18 und 27 Jahren für eines von 250 kostenlosen Interrail-Tickets bewerben – um mit dem Zug Europa zu erkunden. Die Tickets werden vom Senat finanziert und von der Europa-Union Hamburg verlost.

Mit dem Interrail-Ticket lässt sich an sieben Reisetagen innerhalb eines Monats Europa erkunden – ganz ohne Flugzeug. Die Aktion soll jungen Hamburger:innen die Möglichkeit geben, Europa direkt zu erleben – mit all seinen Kulturen, Begegnungen und Erfahrungen, so heißt es in einer Mitteilung der Europa-Union Hamburg e.V. Der Verein organisiert im Auftrag der Senatskanzlei die Verlosung der Tickets.

Bewerbungsfrist bis Ende September

Die Bewerbung ist vom 1. bis 30. September 2025 über die Website www.interrail.hamburg möglich. Am 1. Oktober 2025 werden die Gewinner:innen ausgelost. Am 22. November 2025 bietet die Europa-Union Hamburg für die Gewinner:innen der Tickets zudem einen Vorbereitungsworkshop an. „Die Interrail-Tickets machen den europäischen Gedanken greifbar und zeigen, wie viel Freiheit offene Grenzen im Alltag bedeuten können“, heißt es in der Mitteilung.

Bewerben können sich alle jungen Menschen zwischen 18 und 27 Jahren mit Hauptwohnsitz in Hamburg. Beschäftigte der Freien und Hansestadt Hamburg sowie Personen, die bereits zuvor ein kostenloses Interrail-Ticket gewonnen haben, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Vergabe erfolgt im Losverfahren.

Auch 2026 Verlosung von Interrail-Tickets vorgesehen

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs größte Zeltstadt: „Wir haben eine europäische Katastrophe abgewendet“

Die Freie und Hansestadt Hamburg verlost bereits das dritte Jahr in Folge 250 Interrail-Tickets an junge Hamburger:innen. Die Verlosung geht auf einen Haushaltsantrag der Fraktionen der SPD und Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft zurück. Auch für das Jahr 2026 ist eine Verlosung von Interrail-Tickets vorgesehen – diese wird voraussichtlich im Mai stattfinden. (mp)