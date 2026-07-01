Hamburgs Senat hat sein erstes größeres Investitionspaket aus dem Bundes-Sondervermögen auf den Weg gebracht. Das ist geplant.

Acht Schulbauten plant Hamburgs Senat unter anderem mit knapp 500 Millionen Euro (Symbolbild). picture alliance/dpa | Marijan Murat

Hamburg plant mit knapp 500 Millionen Euro zwölf neue Projekte: Darunter sind mehrere Schulbauten und Pilotprojekte für Azubi-Wohnraum. Das Geld stammt aus dem Bundes-Sondervermögen.

Hamburgs rot-grüner Senat hat eine Woche nach seinen Haushaltsbeschlüssen ein erstes größeres Investitionspaket aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes auf den Weg gebracht. So sollen knapp 500 Millionen Euro in zwölf Projekte gesteckt werden, wie die Finanzbehörde mitteilte.

Knapp 2,7 Milliarden Euro für Hamburg aus Sondervermögen

Anzeige

Konkret gehe es um acht Schulbauten und den Neubau der Norddeutschen Akademie für Finanzen und Steuerrecht als Modellprojekt für modularen Hochschulbau. Zudem soll in drei Pilotprojekte zur Bereitstellung von Wohnraum für Auszubildende investiert werden.

Bereits im laufenden Haushaltsjahr würden rund 90 Millionen Euro in die Hand genommen. Insgesamt erhält Hamburg aus dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes knapp 2,7 Milliarden Euro. (dpa/mp)