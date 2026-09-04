In Billstedt baut die SAGA 106 Reihenhäuser. Unternehmen und Bezirk geben wichtige Details für zukünftige Bewohner bekannt.

Bezahlbarer Wohnraum in Billstedt: So sollen die neuen Reihenhäuser aussehen SAGA Unternehmensgruppe

Fünf Zimmer, 110 Quadratmeter und ein eigener Reihenhaus-Grundriss: In Hamburg-Billstedt sollen 106 neue Wohnungen für Familien entstehen. Die Saga hat die Pläne für das Quartier Haferblöcken Ost vorgestellt.

Die zweigeschossigen Reihenhäuser sollen im bereits bestehenden „Wohnquartier Haferblöcken Ost“ unweit des Öjendorfer Sees entstehen. Das teilte SAGA in einer Pressemitteilung mit. Die Wohneinheiten sind jeweils 110 Quadratmeter groß, die Hälfte davon wird öffentlich gefördert.

Fünf Zimmer auf 110 Quadratmetern

Anzeige

Bezahlbarer Wohnraum ist in Hamburg knapp. Gerade für Familien wird die Suche nach einem erschwinglichen Zuhause häufig zur Belastungsprobe. Die Reihenhäuser sollen mit „einem passenden Mix aus öffentlicher Förderung und freifinanzierten, gleichwohl mietpreis-gedämpften Segmenten“ zur Entlastung beitragen und eine nachhaltige Entwicklung des gesamten Quartiers fördern, so SAGA-Generalbevollmächtigter Hauke Jannsen.

Gemeinsam mit den Genossenschaften Hansa und Bergedorf-Bille baut die SAGA im Quartier Haferblöcken insgesamt 470 Wohneinheiten. Die 106 Reihenhäuser entstehen dabei im zweiten und zugleich letzten Bauabschnitt. Ralf Neubauer, Leiter des Bezirksamts Hamburg-Mitte, sagt: „Die Quartiersentwicklung Haferblöcken geht auf die Zielgerade.“ Besonders freue er sich über die Kita, die zusätzlich zu den Reihenhäusern im Viertel entsteht.

Anzeige

Die jeweils fünf Zimmer großen Wohneinheiten sollen voraussichtlich Ende 2027 bezugsfertig sein. (he)