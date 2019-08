Selbsttest in Hamburg: Ein Monat ohne Plastikmüll – geht das überhaupt?

Einkaufstüten, To-Go-Becher und Zahnbürsten - Plastik begleitet uns überall im Alltag. Das Problem: Es baut sich nur extrem langsam ab und verstopft unsere Ozeane. Aber ein Leben ohne Plastik, geht das überhaupt? Ich stelle mich einen Monat lang der Herausforderung.

In einigen Bereichen meines Alltags versuche ich bereits auf Plastik zu verzichten. Zum Beispiel trage ich immer einen Stoffbeutel bei mir, um für meine Einkäufe im Supermarkt keine Plastiktüte kaufen zu müssen. Wenn es in der Mittagspause mal schnell gehen muss, kann ich auf den Salat aus der Plastikschale aber oft schwer verzichten. Natürlich könnte ich abends vorkochen – oft kommt dann doch irgendetwas dazwischen.

Mein Kampf gegen den Müll: Tipps von Naturschützern



Einen Monat lang, versuche ich in der sogenannten "Zero-Waste-Challenge" meinen Verbrauch an Plastikmüll zu reduzieren. Initiiert wurde die Herausforderung von der Naturschutzjugend des Nabu, dem Naju. Zuvor erhalte ich gemeinsam mit anderen Teilnehmern eine Reihe von Informationen und Tipps, wie sich Plastikmüll im Alltag vermeiden lässt.



Jeweils am Ende einer Woche bestimmen wir dann das Gewicht aller reste-entleerten Verpackungen und tragen es online und anonym in ein Formular ein. Außerdem fotografiere ich den gesammelten Müll. Auf der aktuellen Ergebnisliste kann ich mich dann mit den anderen Teilnehmern vergleichen. Als Extra-Motivation gibt es am Ende sogar etwas zu gewinnen.

„Am besten teilen Sie den Müll nach Räumen ein“, rät mir die Sprecherin der Naturschutzjugend. „Im Bad sollte man auf bestimmte Kennzeichnungen auf Shampoo-Verpackungen achten. Dafür gibt es auch Apps wie Codecheck, mit denen geht das ganz einfach.“ Wenn Plastik enthalten ist, soll ich die Packung besser direkt in den Restmüll werfen, damit das Mikroplastik nicht in die Kanalisation gelangt.

So gefährlich ist Mikroplastik

Mein Bad stellt sich als echte Plastik-Problemstelle heraus. Shampoo, Creme, und Make-Up sind nicht nur in Plastik verpackt, sondern beinhalten auch noch sogenanntes Mikroplastik. Das sorgt zum Beispiel für die Geschmeidigkeit von Cremes oder die feinen Partikel in Peeling-Produkten.



Oft ist Mikroplastik zu kleinteilig, um aus der Kanalisation herausgefiltert zu werden. Am Ende treibt es im Meer. Bis zu 450 Jahre dauert es dort, bis das Plastik natürlich abgebaut werden kann. Tiere wie Schildkröten, Vögel und Fische nehmen es mit ihrer Nahrung auf. Wenn wir diese Fische dann fangen und verzehren, landet das Plastik auch in unseren Mägen. Eigentlich dringend Zeit etwas zu ändern, aber wie klappt das im Alltag?

Der Kampf gegen den Müll beginnt

„Bei der Herausforderung geht es mehr darum, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen und konkrete Alternativen zu Plastik auszuprobieren“, erklärt mir die Sprecherin vom Naju.



Das beruhigt mich erstmal ein bisschen. In der ersten Woche werde ich mich also dem Plastik im Bad widmen und versuchen die Sache mit der Mittagspause zu lösen. Am Freitag gibt’s an dieser Stelle den ersten Bericht, wie es mir ergangen ist. Na dann, "Tschüss Plastik" und "Hallo Zero-Waste-Challenge“!

5 Tipps: So lässt sich Plastikmüll vermeiden

1. Den Alltag planen!

Wer seinen Einkauf vorher plant, kann im Supermarkt zielgerichtet einkaufen. Eine mitgebrachte Brotdose kann beim Bäcker zum Beispiel die Brottüte ersetzen.

2. Regional und frisch einkaufen!

Im Supermarkt sind Obst und Gemüse oft in Plastik verpackt. Also ab auf den Wochenmarkt oder in einen „Unverpackt“-Laden.

3. Einen eigenen Kaffee-Becher für unterwegs anschaffen!

Viele Cafés und Bäckereien in Hamburg sind inzwischen darauf eingerichtet, dass Kunden ihre eigenen Becher mitbringen. Der Plastik-Kollege für unterwegs hat ausgedient.

4. Kosmetik im Bad checken!

Hinter welchen Kennzeichnungen sich Mikroplastik verbirgt, verrät zum Beispiel die App Codecheck oder der Einkaufsratgeber des BUND.

5. Kein Stress!

Jede Umstellung braucht Zeit und kleine Rückschläge gehören dazu. Wer im Alltag bewusst auf Plastik verzichten möchte, der braucht etwas Übung.