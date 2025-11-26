Plötzlich drohte ein Patient mit Messer: SEK-Einsatz im Krankenhaus

Aufregung in der Asklepios-Klinik Barmbek Nord: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Patient in dem Krankenhaus plötzlich mit einem Messer gedroht. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an.

Einsatzkräfte der Polizei drangen in voller Schutzmontur in den dritten Stock des Krankenhauses vor. Schutzpolizisten sicherten den Eingang: Am Dienstagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem brisanten Einsatz im Krankenhaus Barmbek, nachdem ein 68-jähriger Patient einen Arzt mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Das bestätigte der Lagedienst der Polizei der MOPO. Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei. In dem Krankenhaus mit 670 Betten arbeiten rund 1800 Menschen.

Hamburg: Mann wurde überwältigt

Nachdem sich der Mann zunächst in einem Patientenzimmer aufgehalten hatte, schloss er sich schließlich in einem Badezimmer ein. Einer Psychologin gelang es jedoch, ihn zum Öffnen der Tür zu bewegen, sodass er von den Einsatzkräften überwältigt werden konnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Nahkampfprofi gibt Tipps: Das schreckt Täter ab

Um kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. (nf)