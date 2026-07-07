Ober-Panne am Oberhafen: Der Fußgängertunnel in der HafenCity ist immer noch nicht fertig. Warum die Fertigstellung sich weiter verzögert.

Der Oberhafentunnel wird seit 2021 gebaut. Er soll den Oberhafen besser an die HafenCity anbinden. Florian Quandt

Der Endlos-Tunnel in der HafenCity: nicht endlos lang, im Gegenteil, gerade einmal 88 Meter. Endlos lang ist die Bauzeit, zumindest gefühlt. Fünf Jahre wird bereits an dem Projekt gearbeitet. 2023 sollte Eröffnung sein, Frist um Frist verstreicht, der Steuerzahlerbund führt den Tunnel schon als Negativbeispiel auf – und er ist immer noch nicht fertig. Wie die zuständige HafenCity GmbH das rechtfertigt, wann das Projekt endlich abgeschlossen sein soll.

Eigentlich sieht er fast fertig aus, vom Malervlies mal abgesehen. Ein Fußgängertunnel eben, um von der U-Bahn-Haltestelle „HafenCity Universität“ direkt ins Oberhafenquartier zu gelangen, unter den Fernbahngleisen hindurch. Eigentlich recht simpel, könnte man meinen.

Kein Durchgang: Der Tunnel wird mit einem hohen Metallzaun abgesperrt. Florian Quandt

Aber noch ist der Tunnel abgesperrt, hohe Metallzäune versperren den Weg – und das wird wohl noch ein wenig so bleiben.

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Oberhafentunnel soll im dritten Quartal 2026 fertig werden

Die HafenCity GmbH erklärt auf Nachfrage, der Tunnel werde im dritten Quartal 2026 fertiggestellt. Es seien nur noch „wenige Restarbeiten“ zu bewältigen. Welche Restarbeiten genau gemeint sind, bleibt dabei unklar.

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Im Februar hieß es noch, der Tunnel würde zwischen April und Juni eingeweiht werden. Ursprünglich war die Fertigstellung schon 2023 geplant, bis sie sich Jahr für Jahr verschob.

Tunnel Oberhafenquartier: Die Planung begann bereits 2019

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2019 begann die Planung, 2021 der Bau. Offenbar ohne vorher eine Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen. Knapp 28 Millionen soll der Tunnel Stand jetzt kosten.

Die Karte zeigt die Lage des geplanten Oberhafentunnels. FHH/Rechnungshof

Der Rechnungshof, Hamburgs oberste Prüfbehörde, kritisierte das Projekt in seinem Jahresbericht. Demnach übersteigen die jährlichen Betriebskosten den Nutzen um 500.000 Euro. Außerdem sei für 930.000 Euro eine Rolltreppe eingebaut worden, obwohl es bereits einen Fahrstuhl gibt.

HafenCity GmbH rechtfertigt Projekt und Verzögerungen

Die HafenCity GmbH verteidigte das Projekt danach gegenüber der MOPO: „Es gab und gibt keine Alternative zur Anbindung des Oberhafenquartiers an den öffentlichen Nahverkehr und die Nachbarschaft.“ Aktuell gibt es nur über die Stockmeyerstraße einen Zugang, der über einen Umweg durch den Lohsepark führt.

Auch die erneute Verzögerung rechtfertigt die Sprecherin mit mindestens einer Insolvenz von beteiligten Unternehmen und dem Zeitplan, der wegen des laufenden Bahnverkehrs vorgegeben wurde.

Es wird sich zeigen, ob der graue Absperrzaun dieses Mal tatsächlich im angekündigten Zeitraum abgebaut und der Tunnel in Betrieb genommen werden kann – oder ob bald die nächste Verzögerung verkündet wird.