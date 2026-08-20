Seit Jahren klafft in Eimsbüttel eine Baulücke, daneben steht eine ehemalige Kita leer. Warum Pläne jetzt wieder verworfen wurden.

Die Kita an der Weidenallee 22 in Eimsbüttel steht seit Jahren leer, direkt daneben liegt eine Brachfläche. Zuletzt sollte auf den beiden Arealen eine Einrichtung für geflüchtete Jugendliche entstehen. Anwohner fragen sich inzwischen, ob überhaupt noch gebaut wird – jetzt hat sich der Eigentümer auf MOPO-Anfrage geäußert.

Fassade und Fenster sind mit Graffitis besprüht, dahinter ist es dunkel. Die ehemalige Kita steht seit Jahren leer. Nebenan wuchert hinter einem grünen Metallzaun das Unkraut. Beide Areale gehören dem Kita-Träger „Sternipark“.

Im Sommer vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Sternipark auf Antrag beim Bezirk eine Genehmigung für eine Jugendhilfeeinrichtung für minderjährige unbegleitete Geflüchtete erhalten hatte. Bis zu 25 Jugendliche sollten demnach künftig in der Weidenallee 22 wohnen. Doch bislang ist davon nichts zu sehen.

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Baulücke in der Weidenallee: Sternipark stoppt Umbau

Auf Nachfrage teilt eine Sprecherin von Sternipark jetzt mit: „Die Umbauarbeiten sind gestoppt worden, weil sich der Zuzug unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge deutlich verringert hat.“ Die Entscheidung sei Anfang dieses Jahres gefallen.

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Die ehemalige Sternipark-Kita in der Weidenallee steht seit Jahren leer. Florian Quandt

Ein Blick auf das aktuelle Lagebild der Stadt bestätigt, dass die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten stark abgenommen hat. Im Juni 2024 waren es 684 minderjährige Geflüchtete, im Juni 2026 sind es noch 276.

Wie geht es auf der Brachfläche weiter?

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Wie es jetzt mit der ehemaligen Kita und der Brachfläche weitergeht? „Für eine abschließende Entscheidung ist es noch zu früh. „Sternipark hat ein großes Interesse daran, die Flächen baldmöglichst für die Jugendhilfe nutzen zu können“, so die Sprecherin. Auf der Brachfläche solle ein Neubau entstehen, der aber von „der Klärung der Bedarfsfragen“ abhänge.

Die ehemalige Kita in der Weidenallee sorgt schon seit Jahren für Gesprächsstoff: Im Jahr 2018 wurden laut des Bezirksamts Eimsbüttel „schwerwiegende brandschutztechnische Mängel in der genehmigten Kita (Keller/1. OG) und eine ungenehmigte Kita-Nutzung im 2. bis 4. OG festgestellt“. Unter anderem fehlten Rettungswege.

Kurz darauf wurde die Kita geschlossen. Eine Baugenehmigung für eine Erweiterung der Kita und einen Neubau hatte der Träger schon einmal im Jahr 2010 erhalten, diese erlosch jedoch, ohne dass gebaut wurde.