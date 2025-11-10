Es ist der Albtraum eines jeden Gastronomen: Seit anderthalb Jahren kann Stephan Meinecke sein Lokal in der Hamburger Altstadt nicht nutzen. Gleich zwei Wasserschäden haben seine Salatbar „Green Lovers“ komplett verwüstet. Aus der geplanten Wiedereröffnung im März dieses Jahres wurde nichts, die Sanierungsarbeiten dauern an. Die MOPO hat mit dem 48-Jährigen gesprochen: Wann es mit dem „Green Lovers“ nun wirklich wieder losgehen soll – und mit welchem Kniff er sich in der Zwischenzeit behilft.





