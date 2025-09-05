Verwechslungs-Drama nach Seilbahn-Unglück: Wohl Hamburger Familie betroffen!

Offenbar ist eine Hamburger Familie in das Verwechslungs-Drama in Lissabon verwickelt! Portugiesische Medien meldeten zunächst, ein deutscher Familienvater sei bei dem schweren Seilbahn-Unglück ums Leben gekommen – seine Frau schwer, das gemeinsame Kind leicht verletzt. Doch nun stellt das Auswärtige Amt klar: Unter den 16 Toten befindet sich nach aktuellem Stand kein Deutscher. Stattdessen berichtet „CNN“ jetzt über eine dramatische Geschichte eines Hamburgers.

Für die Angehörigen muss es ein Schock gewesen sein: Laut Medienberichten waren die Eltern des Mannes bereits im Leichenschauhaus, um den Toten zu identifizieren – in dem Glauben, ihren Sohn bei dem Seilbahn-Unfall in der portugiesischen Hauptstadt verloren zu haben. Doch sie entdeckten ihn nicht. Stattdessen kam kurze Zeit später die überraschende Entwarnung: „Nach Kenntnis des Auswärtigen Amts befinden sich nach aktuellem Stand keine deutschen Staatsangehörigen unter den Todesopfern“, sagte ein Sprecher am Freitag.

Doch nicht tot: Bei Verletztem soll es sich um Hamburger handeln

Jetzt die Nachricht: Bei dem Verletzten soll es sich um einen 46-jährigen Hamburger handeln, wie CNN Portugal berichtet! Im Zentrum von Lissabon sollen die Angehörigen einem Polizisten das Foto des Angehörigen gezeigt haben. Daraufhin stellte sich kurze Zeit später heraus, dass der Mann ein bislang nicht identifizierter Verletzter in einem Krankenhaus ist. Neben dem Vater des Jungen, der sich im Krankenhaus von São José befindet, soll sich auch die 45-jährige Mutter des Jungen in kritischem, aber stabilem Zustand im Krankenhaus Santa Maria in Lissabon befinden.

In einer Erklärung soll die Polizei bestätigt haben, dass „der deutsche Staatsbürger, der am Donnerstag als eines der tödlichen Opfer gemeldet wurde, in der Nacht im Krankenhaus von São José aufgefunden wurde“.

„Elevador da Gloria“ rast ungebremst in Hauswand

Das Unglück am Mittwochabend hat die portugiesische Hauptstadt schwer erschüttert. Die berühmte Standseilbahn „Elevador da Gloria“ war ungebremst eine steile Straße hinabgerast, entgleist und gegen ein Gebäude gekracht.

16 Menschen verloren ihr Leben, darunter sicher zwei Südkoreaner, ein Schweizer und fünf Portugiesen. Die Suche nach den genauen Ursachen läuft – so einen Unfall hatte es in der Geschichte der historischen Bahn noch nie gegeben. (dpa/elu)