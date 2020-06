Segelschulschiff: Die „Cuauhtémoc“ steuert zum ersten Mal Hamburg an

Neustadt -

Das Messing der Geschütze polieren, Fahne hissen und die Segel in schwindelerregender Höhe ordnen: Das konnten die Hamburger am Freitag beim Einlaufen des mexikanischen Schulschiffs „Cuauhtémoc“ bestaunen. Besucher können in den nächsten Tagen einen genaueren Blick auf das Schiff an der Überseebrücke werfen.

Das mexikanische Segelschulschiff „Cuauhtémoc“ liegt im Hamburg Hafen. Florian Quandt Foto:

Unter musikalischer Begleitung einer mexikanischen Mariachi-Band lief das Segelschiff in den Hamburger Hafen ein. Zur Begrüßung fand sich die Crew an Deck ein. Der erste Besuch in Hamburg ist für die Besatzung ordentlich durchgeplant: Senatsempfang, Führungen durch das Hamburger Rathaus und Stadtrundfahrten. Am 29. August legt die „Cuauhtémoc“ voraussichtlich um 8.40 Uhr in Richtung Dublin (Irland) wieder ab.

Das Segelschulschiff trat 1982 seinen Dienst an und ist seither Schauplatz der seemännischen Ausbildung von Offiziersanwärtern. Mit seiner Länge von 90,5 Metern und einer Breite von 12 Metern haben 269 Crew-Mitglieder bequem Platz.

Es gibt deutliche Ähnlichkeit zur „Gorch Fock“

Genau wie die „Gorch Fock“ besitzt die „Cuauhtémoc“ drei Masten, beide Schulschiffe sind ungefähr gleich lang und bieten dem Offiziersnachwuchs die gleiche Ausbildung, schreibt das „Abendblatt“.

In schwindelerregenden Höhen werden die Segel gerichtet. Florian Quandt Foto:

Der für uns mundfaule Hanseaten schwer auszusprechende Name „Cuauhtémoc“ bedeutet in etwa „Landender Adler“ und kommt von einem der letzten Azteken-Herrscher, der 1525 von Spaniern gehängt wurde. Bis heute wird er in Mexiko als großer Widerstandskämpfer gefeiert und verehrt, so das „Abendblatt“.

Sogar Besichtigungen sind möglich

Zu den „Open Ship“-Zeiten können sich alle Segelliebhaber und Hafenfreunde das Schulschiff einmal genauer ansehen. Am Sonnabend, 24. August, gibt es am Vormittag zwischen 8 und 13.30 Uhr die Möglichkeit zu Führungen. Am Nachmittag geht es um 14 bis 16 Uhr weiter. Am Sonntag, den 25. August, können Sie zwischen 8 und 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Offiziersausbildung werfen. Von Montag bis Mittwoch lohnt sich ein Ausflug zwischen 8 und 18 Uhr.