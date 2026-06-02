mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Seeadlerhorst in einem Baum nah einer Windkraftanlage.

Ein Seeadlerhorst in einem Baum nah einer Windkraftanlage in Altengamme (roter Kreis). Foto: Sandra Schäfer

  • Altengamme

paidSeeadler legen Windrad lahm – die AfD freut sich und ein Bauer spricht Tacheles

kommentar icon
arrow down

Etliche Windräder drehen sich in der Elbmarsch in Altengamme. Doch ein Seeadlerpaar scheint das nicht zu stören, es hat sich ausgerechnet in der Nähe eines Rotors einen Horst gebaut. Muss die Anlage stillgelegt werden? Muss die Stadt womöglich die Kosten dafür tragen? Die AfD zeigt sich besorgt um die Vögel. Ein Landwirt, den die MOPO vor Ort trifft, spricht Tacheles. Er hat überraschende Erkenntnisse.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test