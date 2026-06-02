Etliche Windräder drehen sich in der Elbmarsch in Altengamme. Doch ein Seeadlerpaar scheint das nicht zu stören, es hat sich ausgerechnet in der Nähe eines Rotors einen Horst gebaut. Muss die Anlage stillgelegt werden? Muss die Stadt womöglich die Kosten dafür tragen? Die AfD zeigt sich besorgt um die Vögel. Ein Landwirt, den die MOPO vor Ort trifft, spricht Tacheles. Er hat überraschende Erkenntnisse.





