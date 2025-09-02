Sechs Richtige! Neuer Lotto-Millionär in Hamburg

Die Chance, beim Lotto sechs Richtige plus Superzahl zu tippen, liegt bei 1:140 Millionen. Immerhin die sechs Richtigen hat eine Person oder eine Spielgemeinschaft aus Hamburg getippt.

Ein in Hamburg abgegebener Lottoschein hat einen Millionengewinn eingebracht. Für die „sechs Richtigen“, die ein Spieler oder eine Spielerin oder eine Spielgemeinschaft für vergangenen Samstag getippt hatten, gibt es knapp 3,2 Millionen Euro, wie Lotto Hamburg mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Für Autos tabu: Hier schwebt Hamburgs neue Vorzeigebrücke über die Elbe

Der Spielschein dazu sei bereits am 23. August in einer zentral gelegenen Annahmestelle im Bezirk Mitte abgegeben worden. Noch hätten sich der Gewinner oder die Gewinnerin oder die Gewinner nicht gemeldet, hieß es. Sechs Richtige für die Ziehung vom vergangenen Samstag wurden demnach auch in Berlin getippt – dort allerdings auch mit richtiger Superzahl. Das bescherte dem, der oder den Glücklichen über 4,4 Millionen Euro. (dpa/mp)