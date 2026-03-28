„Seafarers‘ Lounge“: Ein Platz für Seeleute in der HafenCity

WLAN, Seelsorge und ein Stück Heimat für Tausende Seeleute: Eine neue Lounge in der Hamburger HafenCity bietet mehr als nur einen Rückzugsort. Nun wurde sie offiziell eröffnet.

In der Hamburger HafenCity ist die neue „Seafarers‘ Lounge“ feierlich eröffnet worden. Die gemeinnützige Organisation, getragen von der Deutschen Seemannsmission, betreibt jetzt drei Standorte: in Altona, der HafenCity und auf Steinwerder. Das Angebot nutzen den Angaben zufolge jährlich rund 26.000 Seeleute.

Die Lounges bieten Crewmitgliedern von Kreuzfahrtschiffen einen Rückzugsort mit kostenlosem Internet und Telefon, Unterstützung bei persönlichen Anliegen sowie seelsorgerischer Begleitung. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Shop für Dinge des täglichen Bedarfs.

Das könnte Sie auch interessieren: Jede Menge Hamburger Originale: Gruppenbild mit Damen unterm Hammer

Die „Seafarers’ Lounge“ Hamburg wurde 2016 als gemeinnützige Organisation gegründet und wird von der Deutschen Seemannsmission in Altona und Hamburg-Harburg getragen. (dpa)