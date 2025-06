Nachfrage nach besonderem Schwimmkurs schießt durch die Decke

Sicher schwimmen zu lernen, das braucht viel Zeit. Ein Verein in Harburg bietet jetzt Seepferdchen-Schwimmkurse ohne Zeitdruck an – und erzielt damit große Erfolge bei Kindern.

Beim Verein „Yes we swim“ nehmen sich Trainer und Trainerinnen besonders viel Zeit für jedes einzelne Kind. Eine Dreiviertelstunde lang wird hier geschwommen und geplantscht, alle Kinder üben in ihrem eigenen Tempo. Das besondere Konzept erklärt Trainerin Josephine Koopmann dem NDR: „Wir haben ein offenes Konzept. Die Kinder sind so lange hier, bis sie ihr Seepferdchen erreichen. Das können drei Monate sein, aber auch ein halbes Jahr.“

Egal, wie lange das Kind teilnimmt, die Gebühr für die Eltern beträgt 120 Euro – und die Nachfrage geht durch die Decke. Die Kurse finden in der Schwimmhalle im Inselpark in Wilhelmsburg statt und in der Schwimmhalle Süderelbe in Neugraben.

400 Kinder auf der Warteliste

„Ich bin hier, weil mir bei meinem alten Schwimmkurs die Nudel unterm Bauch weggezogen wurde“, erzählt Ole, eines der Kinder, dem NDR. Hier im Kurs hat er sein Seepferdchen geschafft und trainiert jetzt für das Bronzeabzeichen. Auch Trainer Elias freut sich über den Fortschritt der Kinder. Der Schüler bekommt als Trainer 17,50 Euro die Stunde.

Die Kurse sind heiß begehrt, rund 400 Kinder stehen auf der Warteliste. Damit die Kurse weiterhin erschwinglich bleiben, ist das Projekt auf Spenden angewiesen. Gesucht werden 100 Menschen, die bereit sind, monatlich fünf Euro zu spenden.