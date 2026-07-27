Seit langem warnen die DLRG-Lebensretter: Viele Kinder können nicht sicher schwimmen. Erste Schwimmbäder im Norden führen daher nun eine Schwimmflügelpflicht ein. Ist so eine Regel auch für Hamburg geplant?

Viele Kinder können nicht schwimmen: In einigen Schwimmbädern in Niedersachsen wurde nun eine Schwimmflügelpflicht eingeführt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Allein im Monat Juni sind in Niedersachsen acht Menschen ertrunken – nach fünf Badetoten im Vorjahresmonat. In den Sommerferien sind die Bäder gefragt, auch Kinder – und unter ihnen Nichtschwimmerinnen und -schwimmer – wollen im kühlen Nass planschen. Um sie zu schützen, hat ein Schwimmbad in Stadthagen im Landkreis Schaumburg eine Schwimmflügelpflicht verhängt, wie die „Schaumburger Nachrichten“ berichteten.

Das Bad informierte im Internet über die Schwimmflügelpflicht. Auch Gürtel, Westen oder ähnliche Schwimmhilfen sind demnach erlaubt.

„Wenn durch eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch nur ein einziges Kind vor einem schweren Unfall bewahrt werden kann, dann ist dieser Aufwand aus unserer Sicht gerechtfertigt“, sagte Badleiterin Kerstin Klotz der Zeitung. Auch in einem Bad in Obernkirchen gilt der Zeitung zufolge eine Schwimmflügelpflicht. Nach einem Bericht der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) ist die Pflicht auch in vielen anderen deutschen Schwimmbädern gängige Praxis.

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Keine Schwimmflügelpflicht in Hamburg geplant

In Hamburg ist eine solche Regelung allerdings kein Thema. „Für uns käme das nicht infrage“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel der MOPO. Der Hauptgrund: Eine Schwimmflügelpflicht vermittle ein falsches Gefühl von Sicherheit.

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Besonders wenn Kinder mit Schwung in tiefere Becken springen, könnten Schwimmflügel laut Dietel sogar zum Problem werden: Sie rissen die Arme nach oben, während der Körper unter Wasser gedrückt werde. Zudem könnten die Arme aus den Schwimmflügeln herausrutschen.

„Es geht auch darum, dass Eltern ihre Kinder trotzdem im Blick haben“, betont der Sprecher. Nichtschwimmer sollten deshalb nur Bereiche nutzen, in denen sie sicher stehen können.

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13 Kinder starben im vergangenen Jahr im Wasser

Nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind Schwimmflügel darauf ausgelegt, sofortiges Untergehen in einem tiefen Becken zu verhindern, wie die „HAZ“ berichtete. Im Schwimmbad werde es vor allem dann gefährlich, wenn Kinder die Beckentiefe unterschätzten oder in tiefe Becken fielen. Dann könnten Schwimmflügel Leben retten.

Im vergangenen Jahr starben laut DLRG bundesweit 13 Kinder im Alter bis zehn Jahren im Wasser – ein Jahr zuvor war es eines mehr. Die Wasserretter gehen davon aus, dass mehr als jedes zweite Kind nach der Grundschule nicht sicher schwimmen kann. Ein Grund: Bäder für den Schwimmunterricht fehlen. Das zu ändern fordert die DLRG seit langem – und verlangt auch flächendeckenden Schwimmunterricht in den Schulen. (mwi/dpa)