Der Mangel an Schwimmbädern im Raum Süderelbe verschärft sich aktuell. Das Kinderbecken im Schwimmbad Süderelbe musste gesperrt werden.

Die Arbeiten im Midsommerland werden einfach nicht fertig und jetzt das nächste Ärgernis: Das Lehrschwimmbecken für Kinder im Schwimmbad Süderelbe (Neugraben) ist derzeit gesperrt. Nachdem vor Kurzem bekannt wurde, dass auch der Bau eines neuen Kombibades südlich der Elbe wackelt, ist die Politik in Alarmstimmung.

Die SPD-Fraktion Harburg kritisiert die angespannte Schwimmsituation im Bezirk und verweist dabei auch auf den Zustand der Schwimmhalle Süderelbe. In einer aktuellen Mitteilung bezeichnet die SPD das Kinderbecken als „stillgelegt“.

Darum ist das Kinderbecken im Schwimmbad Süderelbe gesperrt

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„Das Lehrschwimmbecken ist wegen eines Fliesenschadens gesperrt“, sagt Bäderland-Sprecher Michael Dietel auf MOPO-Anfrage. Die Reparatur dauere ein wenig, weil zuerst die speziellen Fliesen für das Becken bestellt werden müssten. In zehn Tagen soll das Becken aber schon wieder öffnen. Bis dahin können die Schwimmkurse für Kinder im flachen, vorderen Bereich eines tieferen Schwimmbeckens stattfinden.

Das Schwimmbad Süderelbe sei etwa 50 Jahre alt, da könne so etwas vorkommen. Geplant ist, dass das Bad turnusmäßig Mitte der 2030er Jahre modernisiert und saniert wird.

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Midsommerland geschlossen, neues Kombibad ungewiss

Die Schwimmmöglichkeiten im Raum Süderelbe sind derzeit stark begrenzt. Das Midsommerland ist aufgrund von Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen mindestens bis zum dritten Quartal 2028 geschlossen.

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Zusätzlich wollen der Bezirk Harburg und die niedersächsische Gemeinde Neu Wulmstorf seit Jahren gemeinsam ein neues Kombi-Schwimmbad auf Hamburger Gebiet errichten. Doch derzeit prüft die Hamburger Umweltbehörde, ob das Bad überhaupt noch gebaut werden soll.

„Wir können nicht damit warten, bis die Schwimmhalle Neugraben ein Fass ohne Boden wird. Fakt ist, dass wir das Kombibad vorher brauchen“, sagt der sportpolitische Sprecher der Harburger SPD-Fraktion, Holger Böhm.