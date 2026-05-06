Ausgerechnet zum Hafengeburtstag: Hamburg droht ein Verkehrs-Chaos

Hafengeburtstag, HSV-Spiel und Ferienbeginn – in Hamburg ist am Wochenende viel los. Eine Autobahnsperrung und Bauarbeiten der Bahn dürften den Verkehr in Hamburg teilweise lahmlegen.

Zum Hafengeburtstag müssen Autofahrer mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Hansestadt rechnen. Am Samstag und Sonntag sind die A7 und der Elbtunnel in Richtung Süden gesperrt. Betroffen ist der Autobahnabschnitt zwischen Stellingen und Heimfeld. Die Sperrung beginnt am Samstagmorgen um 6 Uhr und soll am Sonntagabend um 19 Uhr enden. Die Richtungsfahrbahn Flensburg bleibt befahrbar.

Während der Sperrzeit soll die erste Röhre des künftigen Lärmschutztunnels Altona auf die Eröffnung vorbereitet werden. Im Elbtunnel finden Wartungsarbeiten statt, auf der Südseite der Elbe wird an der Verbreiterung des Autobahnabschnitts gearbeitet.

Als überregionale Umleitung empfiehlt die Autobahn GmbH die Route über die B205 ab Neumünster-Süd bis zur A21 bei Bad Segeberg und weiter über das Kreuz Bargteheide zur A1 in Richtung Bremen. Allerdings dürfte der Bereich um die Norder- und Süderelbbrücken stark belastet sein. Die innerstädtischen Umleitungen gehen über die Neuen Elbbrücken.

Ferienbeginn und HSV-Spiel

Im vergangenen Jahr hatte der Hafengeburtstag mehr als eine Million Menschen angelockt. In diesem Jahr kommt hinzu, dass in Hamburg Schulferien beginnen. Der ADAC erwartet darum erhebliche Verkehrsprobleme. Bereits am Freitagnachmittag sei mit großen Staus zu rechnen, wenn Ferienstarter und Pendlerverkehr aufeinandertreffen, erklärte der Automobilklub.

Für Samstag und Sonntag sind in der Innenstadt Demonstrationen mit jeweils bis zu 7000 Teilnehmern angemeldet, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag dürften mehr als 50.000 Fußballfans ins Volksparkstadion ziehen, wenn der HSV um 15.30 Uhr den SC Freiburg zu einem Bundesligaspiel empfängt.

Am Hafen sind bereits von Mittwochmorgen an zahlreiche Straßen gesperrt. Rund um Messehallen und Fernsehturm bleiben einige Absperrungen wegen der Digitalmesse OMR noch bis Sonntag bestehen, wie die Polizei mitteilte.

„Wer nicht unbedingt mit dem Auto fahren muss, sollte Hamburg am Wochenende möglichst meiden oder auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen“, sagte der stellvertretende Pressesprecher des ADAC Hansa, Menno Gebhardt. Auch die Polizei riet dazu, U- und S-Bahnen zu nutzen.

Bauarbeiten der Deutschen Bahn

Allerdings ist die Anreise nach Hamburg vor allem aus dem Süden und Osten mit der Bahn schwierig. Die direkte Strecke nach Berlin ist noch bis Mitte Juni gesperrt. Zwischen Hannover und Hamburg haben am 1. Mai neue Bauarbeiten begonnen. Auf dem Abschnitt zwischen Uelzen und Hamburg gibt es nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen nur ein eingeschränktes Zugangebot. Über diese Strecke werden auch die Züge von und nach Berlin umgeleitet.

Ab 20 Uhr am Sonntag, also nur kurz nach dem offiziellen Ende des Hafengeburtstags, wird der S-Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und -Neugraben für zwei Wochen unterbrochen. Der Grund: Die S-Bahnstrecke durch den Harburger Tunnel wird saniert. Reisende müssen dann auf Regionalzüge oder Ersatzbusse umsteigen. Zwischen Harburg und Neugraben sollen S-Bahnzüge über eine oberirdische Umleitungsstrecke verkehren, allerdings nur im Halbstundentakt.

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Einen Lichtblick für Fußgänger und Radfahrer gibt es im Hafen: Die zweite Röhre des Alten Elbtunnels zwischen St. Pauli und Steinwerder ist seit vergangenem Montag wieder frei. Die westliche Röhre wurde sechs Jahre lang grundlegend saniert. (dpa)