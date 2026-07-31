Wegen des Unwetters hat die Feuerwehr Einsätze im Minutentakt. Welche Regionen besonder betroffen sind.

Ein Blitz über dem Hamburger Hafen (Archivbild) picture alliance / xim.gs | xim.gs / Pluto

Die Hamburger Feuerwehr hat wegen eines Unwetters derzeit viele Einsätze. Ein Mitarbeiter des Feuerwehr-Lagezentrums zählte 76 Einsätze zwischen 18.30 und 19.30 Uhr – etwa wegen vollgelaufener Unterführungen und Keller sowie Ästen und Dachziegeln, die zu fallen drohten.

Es gebe Einsätze „nahezu im Minutentakt“, sagte er. Es seien aber ausreichend Kapazitäten vorhanden, um das Aufkommen zu bewältigen. Besonders betroffen sind ihm zufolge Randgebiete im Süden und Norden der Stadt.

Am Abend ist ein schweres Gewitter über Hamburg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung veröffentlicht. (dpa)