In der Nacht zu Samstag ist es in Wilhelmsburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Lärmschutzwand. Die Bundesstraße musste gesperrt werden.

Zu dem Unfall kam es gegen 0.05 Uhr auf der B75 rund 400 Meter hinter der Anschlussstelle Kornweide in Fahrtrichtung Norden. Dort kam der Fahrer eines Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorraum des Fahrzeugs zerstört. Auch die Schutzplanke wurde auf einer Länge von rund 15 Metern erheblich beschädigt.

Bundesstraße 75 nach Unfall geperrt

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Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, seine vier Mitfahrer blieben unverletzt. Wegen zahlreicher Trümmerteile, die über die Fahrbahn verteilt lagen, sperrte die Polizei die B75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) in Richtung Süden. Das Verkehrsunfallteam ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.