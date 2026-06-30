Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Dienstag im Kreis Pinneberg gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Der Unfallwagen nach der Kollision mit einem Baum am Straßenrand. Florian Sprenger

Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Pinneberg: In der Nacht zu Dienstag ist ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße zwischen Westerhorn und Brande-Hörnerkirchen gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte brauchten mehr als eine Stunde, um ihn aus seinem Fahrzeug zu befreien.

Um kurz nach 3 Uhr ging bei der Leitstelle in Elmshorn eine automatische Handyauslösung über einen möglichen Verkehrsunfall ein. Die Lage bestätigte sich, als telefonischer Kontakt zu dem Unfallbeteiligten aufgenommen werden konnte.

Aufgrund der starken Schmerzen des Mannes und da er den Wagen nicht eigenständig verlassen konnte, wurden die Freiwilligen Feuerwehren Westerhorn, Bokel und Brande-Hörnerkirchen zur technischen Hilfeleistung in die Bahnhofstraße alarmiert.

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Erst nach mehr als 60 Minuten konnte der Fahrer patientengerecht aus einem Unfallwagen befreit werden. Zuvor hatten die Helfer die Türen des Mittelklassewagens entfernt. Anschließend wurde der junge Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallursache teilte die Polizei mit, dass der aus Richtung Brande-Hörnerkirchen kommende Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts auf den Grünstreifen geraten und dort frontal gegen den Baum gestoßen war. Der Wagen erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

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Wegen der Maßnahmen blieb die Bahnhofstraße für mehr als eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.



