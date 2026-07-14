Auf der A23 ist es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall gekommen.

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind auf der A23 vor Ort. Florian Sprenger

Die A23 ist aktuell zwischen Pinneberg-Mitte und Pinneberg-Süd in Richtung Hamburg aufgrund eines Verkehrsunfalls gesperrt. Die Feuerwehr Rellingen musste eine eingeschlossene Autofahrerin befreien.

Um kurz vor 21 Uhr war demnach ein Peugeot mit zwei Insassen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, als der Wagen sich offenbar aufgrund eines Fahrfehlers des Fahrers drehte und den überholenden Chevrolet touchierte.

Beide Autos prallten anschließend gegen die Leitplanke. Während aus dem Peugeot eine Person leicht verletzt wurde, musste die Feuerwehr die Fahrerin des anderen Autos befreien und die Fahrertür entfernen.

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Eingeklemmt war die Frau aber nicht. Sie kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Da eine Vorbeileitung an den Fahrzeugen schwer möglich ist, bleibt die A23 bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen gesperrt. Der Verkehr im Stau wird zurückgeführt.