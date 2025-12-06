Menschen, die an den Folgen einer Corona-Infektion leiden, werden in Hamburg nicht gut versorgt: Vor einer Woche hat sich der Gesundheitsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft mit diesem Thema befasst und beschlossen, das Problem anzugehen. Für großes Bestürzen sorgten dabei die Schilderungen von Betroffenen, die seit Jahren kaum Unterstützung erfahren – und stattdessen sogar stigmatisiert werden. Besonders schlimm getroffen hat es die Hamburgerin Annegret Juch, deren Sohn an einer schweren Form von ME/CFS leidet. Statt dem Kind zu helfen, wurde die Mutter von den Ärzten beim Jugendamt gemeldet!

















