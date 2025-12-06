mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Annegret Juch spielt mit ihrem Sohn Emil

Eingesperrt im eigenen Zuhause: Annegret Juch (49) mit ihrem ME/CFS-kranken Sohn Emil (9) Foto: privat/hfr

  • Eimsbüttel

paidSchwere Vorwürfe gegen das UKE: Klinik meldet Mutter von krankem Kind beim Jugendamt

kommentar icon
arrow down

Menschen, die an den Folgen einer Corona-Infektion leiden, werden in Hamburg nicht gut versorgt: Vor einer Woche hat sich der Gesundheitsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft mit diesem Thema befasst und beschlossen, das Problem anzugehen. Für großes Bestürzen sorgten dabei die Schilderungen von Betroffenen, die seit Jahren kaum Unterstützung erfahren – und stattdessen sogar stigmatisiert werden. Besonders schlimm getroffen hat es die Hamburgerin Annegret Juch, deren Sohn an einer schweren Form von ME/CFS leidet. Statt dem Kind zu helfen, wurde die Mutter von den Ärzten beim Jugendamt gemeldet!








Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test