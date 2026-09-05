Sarah Zimmermann hat sich mit ihrer kleinen Auftragskonditorei einen Traum erfüllt. Doch eine Erkrankung hat ihr Leben völlig verändert.

Mit diesem Foto stellt sich Sarah Zimmermann auf der Webseite ihres Unternehmens vor. privat

Sarah Zimmermann ist eine junge Konditormeisterin aus Bergedorf. Mit ihrer Auftragskonditorei „Zarah-Lina Cakes“ hat sie sich einen Traum erfüllt – und über Jahre eine Existenz aufgebaut. Doch vor rund fünf Wochen änderte sich ihr Leben schlagartig. Im Zusammenhang mit einer Colitis ulcerosa, einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, kam es zu einer seltenen, schweren Komplikation. Beide Beine wurden durch massive Entzündungen geschädigt – Haut, Gewebe und Nerven sind betroffen.

Nach rund fünf Wochen im UKE ist Sarah Zimmermann inzwischen wieder zu Hause. Laufen kann sie derzeit nicht, sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Wohnsituation musste kurzfristig angepasst, ein Krankenzimmer eingerichtet und Hilfsmittel organisiert werden. Wann sie wieder in ihre Backstube zurückkehren kann, ist derzeit ungewiss.

Erkrankte Konditorin muss Corona-Hilfen zurückzahlen

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Deshalb kommt neben der gesundheitlichen Belastung die Sorge um ihre berufliche Existenz hinzu. Als Selbstständige hat Sarah Zimmermann keine Einnahmen, solange sie nicht arbeiten kann. Gleichzeitig laufen betriebliche Kosten, Versicherungen und andere Verpflichtungen weiter. Zudem steht die Rückzahlung von Corona-Hilfen an.

Um Sarah zumindest finanziell zu entlasten, haben sie und ihr Partner eine Spendenaktion auf GoFundMe gestartet. Das Geld soll helfen, die laufenden Belastungen abzufedern, während Sarah Zimmermann sich auf ihre Genesung konzentrieren kann. (rei)