Als Hamburgs oberster Wildtierschützer kennt Olaf Nieß jeden Winkel der Stadt. Der MOPO hat er verraten, wo seine Lieblingplätze liegen.

Die Hamburger nennen ihn liebevoll den „Schwanenvater“. Dabei ist Olaf Nieß viel mehr als nur der Mann für die weißen Vögel. Der 59-Jährige ist seit 30 Jahren Hamburgs oberster Wildtierschützer und kennt als solcher jeden Winkel der Stadt. An manchen Orten geht ihm das Herz besonders auf.

Das Thermometer zeigt mehr als 30 Grad, die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel, als Olaf Nieß am Anleger der Wasserschutzpolizei am Harvestehuder Weg in sein Boot steigt. Wie immer an seiner Seite: Diensthund Hubi.

Er rettet Hamburgs Wildtiere: Schwanenvater Olaf Nieß

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Der braune Vierbeiner mit den buschigen Augenbrauen unterstützt Nieß tagein, tagaus bei der Suche nach verletzten oder verirrten Tieren im Hamburger Stadtgebiet. Egal, ob es sich dabei um einen Schwan, eine im Schlick festhängende Möwe, einen in einer Tiefgarage gefangenen Dachs oder ein Wildschwein vor dem ehemaligen US-Konsulat handelt. Allein in diesem Jahr hat es schon 2261 Einsätze für den Revierjagdmeister und sein zwölfköpfiges Team samt Hund Hubi gegeben.

Schwanenvater Olaf Nieß mit Diensthund Hubi am Feenteich. Nina Gessner

Seit 1674 gibt es das Amt, das den etwas irreführenden Titel „Schwanenwesen“ trägt. Olaf Nieß übernahm es 1996 von seinem Vater Harald, der es 46 Jahre lang inne hatte und den Sohn schon als kleinen Steppke mit aufs Wasser nahm. Dabei erlebte der kleine Olaf nicht nur Einsätze zur Tierrettung, sondern auch Ölkatastrophen wie die des Tankers „Afran Zenith“ 1981 im Hamburger Hafen.

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Hamburgs Schwanenvater Olaf Nieß: Seine Lieblingsplätze an der Alster

„Ich fand es als Kind spannend, zu sehen, wie solche Einsätze ablaufen und welche Entscheidungen vor Ort getroffen werden müssen“, sagt Olaf Nieß. „Man muss dafür unbedingt ein Verständnis für die Natur und die Tierwelt haben.“

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Was Nieß meint: Der Entscheider auf dem Wasser muss das Fluchtverhalten der Tiere kennen und wissen, wo sie sich verstecken. Nieß weiß das sehr genau. Es wurde ihm in die Wiege gelegt. Und wenn er, wie jetzt, sein Boot in die Richtung eines solchen Verstecks lenkt, dann bewegt er sich behutsam vorwärts.

Die Schilfbepflanzung nahe dem Anleger Rabenstraße ist einer der Lieblingsplätze des Schwanenvaters. Florian Quandt

Auf den ersten Blick ist es nur ein grünes Büschel. Doch für Olaf Nieß ist die Schilfbepflanzung am Ufer der Außenalster nahe dem Anleger Rabenstraße, die er selbst veranlasst hat, Gold wert. „Früher waren da nur Steine. Jetzt haben wir hier zwischen den von Menschen genutzten Spazierwegen an Land und den ebenfalls menschlich genutzten Wassersportbereichen einen Lebensraum für die Tiere geschaffen“, sagt Nieß. „Wenn ich hier vorbeikomme, geht mir das Herz auf!“

Gefahr für Hamburgs Wasservögel: Illegal abgelegte Kanus am Ufer

Deshalb geht Nieß inzwischen auch ziemlich rigoros gegen illegal am Ufer abgelegte Kanus vor. „Beim Bewegen der Boote wird die Böschung zerstört, die ein wichtiger Brutplatz für Wasservögel ist.“ Die jahrelange Aufklärungsarbeit habe wenig genützt. Inzwischen werden die Kanus auf Bezirksveranlassung entfernt.

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Ein anderer Lieblingsplatz für Nieß liegt direkt gegenüber auf der anderen Seite der Außenalster. „Ich liebe den Blick auf die Stadt von der Fernsicht aus. Besonders in der Abenddämmerung“, sagt Nieß und zeigt auf die Bank in der Kurve gegenüber dem Schulbootshaus am Langen Zug.

Jedes Jahr im Frühling eskortieren Schwanenvater Olaf Nieß und seinen Kollegen die Alsterschwäne von ihrem Winterquartier zurück in Richtung Binnenalster. picture alliance / ABB

Als Romantiker will er sich aber nicht verstanden wissen. Dafür ist er zu sehr Verwaltungsbeamter. Nieß zuckt die Schultern unter seiner blauen Dienstuniform mit dem amtlichen Aufnäher „Umweltdezernat“ am Ärmel und seinem Namen auf der Brust. Vielleicht ist es ihm aber auch nur ein bisschen peinlich. Denn auch der nächste Lieblingsort von Nieß klingt mehr nach Liebesfilm als nach Rettungseinsatz.

Die romantische Seite des Ordnungshüters: Olaf Nieß liebt Nachtausflüge auf der Alster

„Wenn man nachts im Dunkeln in der Mitte der Alster auf dem Boot liegt, dann hat Hamburg eine ganz besondere akustische Atmosphäre“, verrät Nieß. Er könne das schwer in Worte fassen. Man müsse das einfach erleben. „Der Wind ist anders, man hört die Wellen intensiver, die Stadt gibt interessante Geräusche ab.“

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Was nicht nur Nieß, sondern auch Hubi liebt, ist der Anblick des Rathauses, der sich einem nach der Durchfahrt unter der Reesendammbrücke eröffnet. „Hier zeigt sich die ganze Schönheit der Stadt“, findet Nieß und wie zur Bestätigung springt Hubi, schwanzwedelnd, auf die Sitzbank am Bug des Bootes.

„Hubertus!“, ruft Olaf Nieß seinen felligen Mitarbeiter dann bei seinem vollen Namen streng zurück. Der Hund gehorcht sofort. Er weiß genau, dass er es mit seinem Herrchen und dessen Auftrag für den Naturschutz einerseits gut hat. Dass der aber auch bei Regelverstößen keinen Spaß versteht. Ein Schwanenvater ist eben auch ein Ordnungshüter.