Schulfrei wegen Schnee-Chaos! Hamburgs Kinder dürfen am Freitag zu Hause bleiben

Die Schulbehörde hat entschieden wetterbedingt den Präsenz-Unterricht an allen Hamburger Schulen am morgigen Freitag ausfallen zu lassen. Die Schulen sind allerdings verpflichtet bis Klasse 6 eine Notbetreuung anzubieten.

Die Hamburger Schulbehörde hat sich am Donnerstag mit einem Schreiben zum Schnee-Chaos an alle Schulen gewandt. Da in den kommenden Tagen mit einer „Verschärfung der Wetterlage“ mit Schneeverwehungen und Sturmböen zu rechnen sei, erhöhe dies auch die Unfallgefahr.

Um Schülerinnen und Schüler sowie das Personal zu schützen, fällt der Präsenz-Unterricht an allen Hamburger Schulen am Freitag aus. Für Kinder bis zur Klassenstufe 6. sollen die Schulen eine Ganztagsnotbetreuung einrichten. Für Kinder der höheren Klassenstufen soll ein digitales Unterrichtsangebot organisiert werden.

Auf Basis der weiteren Wettervorhersagen soll am Freitagvormittag über das weitere Vorgehen am Montag (12.01.26) informiert werden.