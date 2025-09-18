Viele neue Wohnungen, aber keine Stadtteilschule: Unter dieser Situation leiden Eltern und Kinder in Neugraben-Fischbek. Zwar hat die Stadt eine Übergangslösung geschaffen, doch mit ihr kommen neue Probleme auf. Mit Protestplakaten sind mehrere Eltern jetzt vor den Regionalausschuss Süderelbe gezogen. Die MOPO hat sich ihre Anliegen angehört und auch die Schulbehörde danach gefragt.

