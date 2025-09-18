mopo plus logo
Demonstration

Eltern und Kinder protestieren auf dem Neugrabener Markt gegen die aktuellen schulpolitischen Zustände. Foto: Bettina Blumenthal

  • Neugraben-Fischbek

paidSchule zu spät, Schulweg zu lang: Hamburger Eltern wehren sich

Viele neue Wohnungen, aber keine Stadtteilschule: Unter dieser Situation leiden Eltern und Kinder in Neugraben-Fischbek. Zwar hat die Stadt eine Übergangslösung geschaffen, doch mit ihr kommen neue Probleme auf. Mit Protestplakaten sind mehrere Eltern jetzt vor den Regionalausschuss Süderelbe gezogen. Die MOPO hat sich ihre Anliegen angehört und auch die Schulbehörde danach gefragt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
