Die erste Anmelderunde für das neue Schuljahr 2026/2027 hat begonnen. Obwohl Eltern und Kinder ihre Schulwünsche angeben, können aufgrund begrenzter Kapazitäten aber nicht alle berücksichtigt werden. Lesen Sie hier, welche Hamburger Grundschulen aktuell besonders beliebt sind, nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden und was Eltern bei der Anmeldung beachten sollten.





