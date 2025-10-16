mopo plus logo
Herr S. vor seinem Bus

Herr S. arbeitete sechs Jahre lang als Präsenzbusfahrer an der Kurt-Juster-Schule – zu diesem Schuljahr wurde seine Stelle gestrichen. Foto: hfr

  • Alsterdorf

paidSchulbehörde streicht Präsenzbusfahrer an Förderschule – Eltern empört

Fahrten zum Schwimmen oder Reiten, Pausenaufsichten und Krankentransporte: Sechs Jahre lang war Herr S. (56) mehr als nur ein Busfahrer für die Schüler der Kurt-Juster-Schule. Zum neuen Schuljahr hat die Schulbehörde nicht nur seine Stelle als Präsenzbusfahrer gestrichen, sondern auch an allen Hamburger Förderschulen den Fahrdienst neu ausgeschrieben – mit fatalen Folgen. Eltern sehen das Wohl ihrer Kinder in Gefahr – sie wollen ihren Präsenzbusfahrer zurück. Auch er selbst würde sofort wieder einsteigen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

