In Bramfeld wächst eine Schule heran, die es offiziell noch gar nicht gibt. Hinter dem Projekt steht Janina Lin Otto, Ehefrau des Otto-Erben, die mit ihrem Konzept das Lernen in Hamburg revolutionieren will. Kinder sollen selbst entscheiden, wann sie Mathe oder Englisch lernen und sogar ihre Klausuren frei terminieren. Noch fehlt die Genehmigung, doch die Bauarbeiten laufen längst auf Hochtouren.

