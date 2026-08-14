Wann wird ein alter Wagen in Hamburg zum Schrottauto – und wann schaltet sich das Bezirksamt ein? Entscheidend sind Zulassung, Fahrtüchtigkeit und der Standort.

Klebt der rote Warnhinweis an der Scheibe, sollten Halter schnell reagieren – sonst kann das Auto auf Kosten des Eigentümers abgeschleppt werden. picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Rost am Kotflügel, ein platter Reifen, seit Wochen nicht bewegt: Wann ist ein altes Auto eigentlich nur ein altes Auto – und wann wird es zum Fall für die Behörden? Entscheidend ist nicht allein der Zustand. Auch Zulassung, Versicherung und der Standort spielen eine Rolle.

Nicht mehr zugelassene oder nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeuge dürfen nach Angaben der Stadt Hamburg nicht einfach auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen abgestellt werden. Nach einer Abmeldung muss der Wagen daher von öffentlichen Flächen verschwinden. Fehlt außerdem die vorgeschriebene Kfz-Haftpflichtversicherung, kann nach dem bundesweit geltenden Pflichtversicherungsgesetz sogar ein strafbarer Verstoß vorliegen.

Fällt ein entsprechendes Fahrzeug den Behörden auf, können diese tätig werden. In Hamburg lassen sich solche Autos unter anderem über den „Melde-Michel“ melden. Laut NDR bringen die Behörden zunächst einen roten Warnhinweis an und fordern den Verantwortlichen auf, den Wagen innerhalb eines Monats zu entfernen. Reagiert der Halter nicht, kann das Fahrzeug abgeschleppt werden.

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Nicht jeder alte oder beschädigte Wagen ist allerdings automatisch ein Altfahrzeug. Rechtlich gelten Altfahrzeuge als Abfall. Ein einzelner kaputter Reifen oder eine zersprungene Scheibe reichen dafür laut ADAC noch nicht aus. Soll ein Auto dagegen endgültig entsorgt werden, muss das fachgerecht erfolgen.

Das sollten Halter wissen

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Auto abgemeldet? Dann darf es nach Angaben der Stadt Hamburg nicht weiter auf einem öffentlichen Parkplatz stehen. Wer es behalten möchte, braucht einen privaten Stellplatz.

Roter Zettel an der Scheibe? Dann sollten Halter schnell reagieren. Laut NDR fordert die Behörde zur Entfernung innerhalb eines Monats auf.

Frist ignoriert? Dann kann das Fahrzeug abgeschleppt und verwahrt werden. Je nach Fall folgen Rückgabe, Versteigerung oder Verschrottung. Hinzukommen können Bußgeld sowie Abschlepp- und Verwahrungskosten.

Nur kaputt oder schon Altauto? Nicht jeder Defekt macht ein Fahrzeug zu Abfall. Ein platter Reifen oder eine kaputte Scheibe allein reichen laut ADAC noch nicht.

Auto endgültig loswerden? Altfahrzeuge gehören zu einer anerkannten Rücknahmestelle oder einem zertifizierten Demontagebetrieb. Hersteller müssen unter bestimmten Voraussetzungen eine kostenlose Rückgabe ermöglichen.

Wo findet man einen Betrieb? Der ADAC verweist auf die gemeinsame Altfahrzeugstelle der Bundesländer unter „altfahrzeugstelle.de“.

Verwertungsnachweis: Die Übergabe an einen anerkannten Demontagebetrieb wird mit einem Verwertungsnachweis bescheinigt.

Wer seinen alten Wagen also lediglich nicht mehr nutzen möchte, sollte vor der Abmeldung klären, wo er anschließend stehen kann. Ist endgültig Schluss, ist die anerkannte Rücknahme- oder Verwertungsstelle der richtige Weg – und deutlich günstiger als darauf zu warten, dass sich das Amt darum kümmert.