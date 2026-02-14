mopo plus logo
Schwannenvater

Schwanenvater Olaf Nieß beklagt sich seit Jahren über die Schrott-Kanus an der Alster (Archivbild). Foto: Florian Quandt

paidHamburger Bezirk geht gegen die Nerv-Kanus von der Alster vor

Hunderte Schrott-Kanus sind seit Jahren ein massives Problem am Alsterlauf. Vor allem rund um den Kuhmühlenteich finden sich viele zurückgelassene Boote. Schon öfter versuchte der Bezirk, sie loszuwerden – doch die Rechtslage ist kompliziert. Einfach verschrotten, geht nicht. Jetzt will sich die aktuelle Bezirkskoalition erneut dem Thema widmen und macht konkrete Vorschläge, was mit den Kanus passieren soll.


