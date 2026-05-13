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Schrottkanus am Alsterufer

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Umweltsenatorin Katharina Fegebank (Grüne, l.) stellt mit Schwanenvater Olaf Nieß und Bettina Schomburg, Bezirkschefin in Hamburg-Nord, die neuen Verbotsschilder vor. Foto: CityNews TV

paidSchrott-Kanus am Alsterufer: Jetzt greift die Stadt durch – Verbote an vier Stellen

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Hunderte Schrott-Kanus lagern seit Jahren rund um den Alsterlauf, vor allem nahe des Kuhmühlenteichs. Die Boote sehen nicht nur hässlich aus, sondern sind auch eine Gefahr für Tiere und Pflanzen. Schon öfter versuchte der Bezirk, sie loszuwerden – jetzt gibt es in vier Zonen am Alsterufer offizielle Verbotsschilder. Für nörgelnde Kanu-Freunde hat die Bezirkamtsleiterin eine klare Ansage.



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