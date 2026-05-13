Hunderte Schrott-Kanus lagern seit Jahren rund um den Alsterlauf, vor allem nahe des Kuhmühlenteichs. Die Boote sehen nicht nur hässlich aus, sondern sind auch eine Gefahr für Tiere und Pflanzen. Schon öfter versuchte der Bezirk, sie loszuwerden – jetzt gibt es in vier Zonen am Alsterufer offizielle Verbotsschilder. Für nörgelnde Kanu-Freunde hat die Bezirkamtsleiterin eine klare Ansage.







