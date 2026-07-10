Tierschützer zeigen auf einer riesigen Leinwand ein Video aus einem Schlachthof. Was es mit dem Protest auf sich hat.

Panische Schreie gellen aus dem Lautsprecher, der auf der Jan-Fedder-Promenade steht. Auf einer XXL-Leinwand an einem Kleinlaster sieht man Schweine in einem Stahlgestell – davor wird der eindringliche Hinweis eingeblendet: „Bitte wegschauen. Diese Bilder sollen Sie nicht sehen.“ Schockprotest gegen die CO₂-Betäubung von Schweinen im Schlachthof.

„So ersticken 80 Prozent aller Schweine in Deutschland im Schlachthof“, steht unter der verstörenden Videosequenz, die Tierschützer am frühen Donnerstagabend neben der Landungsbrücke 1 abspielen. Neben dem Kleinlaster steht eine digitale Uhr, die hochzählt. Bei 18.022.212. steht sie gerade. Mehr als 18 Millionen Tiere wurden in diesem Jahr schon mit Kohlenstoffdioxid (CO₂) in einem deutschen Schlachthof betäubt, sagen sie.

Das Landgericht ordnet Löschung der Schlachthof-Bilder an

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Der Protest der gut 70 Tierschützer hängt mit einem Urteil vom Landgericht Oldenburg gegen Anna Schubert und Hendrik Haßel zusammen. Sie hatten illegal im Schlachthof Brandt in Lohne (Landkreis Vechta) Fotos in der Betäubungskammer gemacht und veröffentlicht. Die Bilder und Videos zeigen nichts Verbotenes, aber die brutale Realität.

Der Schlachthof klagte gegen die Veröffentlichung und gewann. Die Bilder mussten jetzt gelöscht werden, dürfen nicht mehr veröffentlicht werden. Anna Schubert soll darüber hinaus auch noch Schadensersatz an den Schlachthof bezahlen – die Summe steht noch aus. Vermutlich wird sich nun der Bundesgerichtshof mit dem Fall beschäftigen, vor den die beiden Verurteilten ziehen wollen.

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Anna Schubert und Hendrik Haßel beim Protest in Hamburg Wieding

„Wir dürfen unsere eigenen Bilder nicht mehr zeigen“, sagt Anna Schubert. „Aber wir zeigen Bilder aus anderen Schlachthöfen.“ Das Sterben der Tiere im CO₂-Gas sei keine Betäubung, sagt Schubert, „es ist eine Vergiftung. Es ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und trotzdem erlaubte Praxis. Das ist der Standard, es ist immer gleich brutal, die Hölle für die Tiere.“

Die Passanten gehen teils hastig an der Videoleinwand vorbei, Kinder fragen ihre Eltern, was auf der Leinwand zu sehen ist. Andere Passanten schauen sich das Video kurz an, um sich schnell wieder abzuwenden.

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Nach gut einer Stunde wird der Protest wieder beendet. Die Uhr zeigt inzwischen 18.026.908 Schweine an, die bisher mit CO₂-Gas in deutschen Schlachthöfen betäubt worden sein sollen. Rund 4700 mehr, als zu Berginn der Protestaktion.