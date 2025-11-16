mopo plus logo
„Montblanc Haus“ in Hamburg

Auf jedem Tisch ein Meisterstück: Zur Hamburger Produktionsstätte gehört seit 2019 das Schreibwaren-Museum „Montblanc Haus“. Foto: Anke Geffers

paidMit diesem Füller aus Hamburg schrieb schon die Queen

Die meisten Deutschen freuen sich Umfragen zufolge mehr über Karten und Briefe als über elektronische Post. Gleichzeitig steigt das Interesse an Kalligrafie und Handlettering als analogem Gegenpol zur digitalen Kommunikation. Höchste Zeit, Stift und Papier zur Hand zu nehmen und zu schreiben – vielleicht sogar mit einem weltberühmten Füllfederhalter made in Hamburg, mit dem sich auch Filmstars, Politiker und Könige gern verewigen. Die MOPO empfiehlt besondere Läden für Schreibwaren.


