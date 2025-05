Gewalt gegen Frauen in Hamburg: (Ex-) Partner schlagen immer häufiger zu

Jede vierte Frau erlebt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch den (Ex)-Partner. Die Fälle mehren sich auch in Hamburg – vor allem sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung steigen von Januar bis März um 47 Prozent. CDU-Chef Dennis Thering fordert nun: „Wir brauchen eine elektronische Fußfessel für Täter”.

Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 wurden in Hamburg 1096 Fälle von Gewalt in Beziehungen erfasst – das ist ein Anstieg um 11 Prozent. Über 500 Mal wurde angeordnet, dass sich die Täter dem Opfer nicht mehr nähern dürfen – aber ob Anordnungen zum Sicherheitsabstand reichen? Zunächst berichtete der NDR.

CDU-Chef fordert Fußfessel

Der Hamburger CDU-Chef Dennis Thering wünscht sich härtere Maßnahmen: „Wir müssen das spanische Modell einführen. Dort wird konsequent auf die Fußfessel für die Täter gesetzt“, fordert er. In Spanien dürfen Gerichte seit 2009 eine elektronische Fußfessel verordnen. Diese können Gewalttäter überwachen und sie daran hindern, sich ihren Opfern zu nähern. Sollte sich der Täter doch in der Nähe des Opfers befinden, schlägt die Fußfessel Alarm.

Anfang des Jahres musste ein Mann aus Kassel sich eine solche Fußfessel anlegen lassen. Er hatte zuvor seine Ex-Frau verfolgt und belästigt, schrieb die „Hessenschau“. Sollte er sich ihr trotzdem nähern, würde diese durch einen lauten Ton gewarnt werden. In Hamburg wurde laut NDR zuletzt vor fünf Jahren eine ähnliche Fußfessel verordnet, die Anordnung wurde nach einer Beschwerde des Betroffenen allerdings wieder fallengelassen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gewalt in der Pflege ist ein Tabu – jetzt steht eine Pflegerin deswegen vor Gericht

Der Senat führe die steigenden Zahlen auf eine „erhöhte gesellschaftliche Aufmerksamkeit“ zurück, heißt es im Bericht des NDR. Die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung steigt: Immer mehr Menschen bringen Fälle häuslicher Gewalt zur Anzeige.