Es war einmal ein kleines Haus am Alma-Wartenberg-Platz, weiß mit blauen Fensterläden, 150 Jahre alt. Viele Jahre stand es leer, dann kam der Eigentümer mit großen Plänen um die Ecke – und das verträumte Häuschen wurde zur Pannen-Baustelle. Am Montag rückten nach einem Unglück gar zahlreiche Feuerwehrkräfte und Rettungswagen an.