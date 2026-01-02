Schon wieder! Wichtige Verkehrsader erneut wochenlang gesperrt

Es ist eine (erneute) Hiobsbotschaft für Altonas Autofahrer: Der gerade erst wiedereröffnete Lessingtunnel, eine zentrale Verbindung zwischen Ottensen und Altona-Nord, wird ab Montag erneut wochenlang gesperrt. Wie die Deutsche Bahn das begründet und was für Fußgänger und Radfahrer gilt.

Seit September schon werkelt die DB InfraGo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, an der Eisenbahnüberführung über der Julius-Leber-Straße. Nachdem der geplante Eröffnungstermin Anfang Dezember aufgrund von Lieferengpässen bei den Stahlbauteilen verschoben werden musste, konnten die Bauarbeiten am 19. Dezember abgeschlossen werden.

Lessingtunnel in Altona-Nord wird erneut für Autos gesperrt

Autofahrer, die vor allem in der Holstenstraße, der Bleickenallee und Keplerstraße mit den Stau-Auswirkungen zu kämpfen hatten, atmeten auf. Endlich wieder freie Fahrt! Doch die Freude währte nur kurz.

Ab Montag, 5. Januar bis voraussichtlich zum 26. Januar muss der Tunnel erneut für Autos gesperrt werden. Das bestätigte eine Bahnsprecherin auf MOPO-Nachfrage. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet. Laut der Sprecherin muss nach Abschluss der Hauptarbeiten jetzt noch die „provisorische Beleuchtung durch die endgültige Beleuchtungsanlage“ ersetzt werden.

„Diese Arbeiten konnten aus Sicherheitsgründen nicht während der Bauarbeiten unter der Brücke ausgeführt werden“, erklärt sie. Während der Sperrung soll gleichzeitig noch der Fußweg instand gesetzt und Korrosionsschutz erledigt werden. Das bedeutet, dass die Metalle vor Schäden, wie Rosten, bewahrt werden.

Radfahrer müssen weiterhin absteigen im Lessingtunnel

Fußgänger können den Tunnel weiterhin durchqueren, Radfahrer müssen dazu absteigen und das Rad schieben. Letztere waren in den vergangenen Monaten stark von der Polizei kontrolliert worden, weil viele von ihnen sich eben nicht daran hielten.

Im Frühjahr 2025 hatte die Bahn mitgeteilt, dass der Lessingtunnel gesperrt werden muss, um die Brückenkonstruktion mit 400 Tonnen Stahl zu verstärken. Darüber fahren täglich die Regional- und Fernzüge von und zum Bahnhof Altona. Diese Bauarbeiten waren eigentlich gar nicht eingeplant gewesen, weil die Regional- und Fernzüge eigentlich schon seit 2023 nicht mehr in Altona, sondern am neuen Fernbahnhof Diebsteich hätten halten sollen.

Dessen Eröffnung hatte sich aber mehrmals verschoben, zuletzt auf Ende 2029. Deshalb müssen die Züge weiterhin nach Altona fahren. „Die Bahn hat mir gesagt, wenn sie die Brücke am Lessingtunnel nicht sanieren, könnten sie den Bahnhof Altona ab dem 1. Januar nicht anfahren“, hatte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) erklärt.